Sanko Enerji Genel Müdür Yardımcılığına Sedef Karagöz getirildi

Sanko Enerji Genel Müdür Yardımcılığına Sedef Karagöz getirildi.

Sanko Enerji Genel Müdür Yardımcılığına Sedef Karagöz getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sanko Enerji Grubuna Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Karagöz, yurt içi ve yurt dışı güç iletim ve dağıtım projelerinde 15 yıl yöneticilik yaptı.

Karagöz, 2003'te katıldığı Siemens'te, enerji alanında faaliyet gösteren çeşitli iş birimlerde yöneticilik yaptıktan sonra, 2013 -2015 yıllarında Siemens AŞ İcra Kurulu Üyesi ve Enerji Sektöründen Sorumlu Ülke Lideri olarak görevini sürdürdü. 2015'te Siemens'ten ayrılan Karagöz, Türkiye ve Hollanda merkezli, mühendislik çözümleri geliştiren şirketler kurdu.

ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü yüksek lisans mezunu olan Karagöz, evli ve bir çocuk annesidir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş