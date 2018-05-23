Sanko'dan Çalışanlarına İftar Yemeği

SANKO Holding, şirketlerinde çalışanlar ve aileleri için bir asrı aşan süredir geleneksel olarak uyguladığı iftar yemeklerini bu yıl da sürdürüyor. Şato Restoran'da düzenlenen iftar yemeğine Sanko Tekstil İşletmeleri çalışanları ve aileleriyle birlikte katıldı.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğine, TEKSİF Gaziantep Şube Başkanı Nuri Bay, Sanko Tekstil İşletmeleri Mekatronik Bakım Müdürü Mehmet Türkmen, Sanko Holding Personel Direktörü Gündüz Taşkın ile Sanko Tekstil İşletmeleri İSG ve Teknik Eğitim Müdürü Ömer Faruk Küçük de katıldı.

Çalışanların Ramazan'ını kutlayan SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu, "Hep birlikte sağlıklı, mutlu nice iftar yemeklerinde bir arada olmamızı dilerim. Ramazanınız kutlu olsun" dedi. Masaları dolaşarak çalışanlara ve ailelerine hoş geldiniz diyen Konukoğlu, daha sonra SANKO'da 10, 15, 20, 25, 30 ve 35 yıldan bu yana çalışan 33 personele, içerisine lazerle fotoğrafları işlenmiş kristal plaket, tam altın ve takım elbise hediye etti.

Ayrıca, plaket ve hediyelerin verilmesinden sonra, yapılan çekiliş ile talihli çalışanlara da 5 tam ve 5 yarım altın hediye edildi. - GAZİANTEP