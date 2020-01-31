Saniyeler içinde sadaka kutusunun çalınması güvenlik kamerasında
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Saniyeler içinde sadaka kutusunun çalınması güvenlik kamerasında

Konya'da köfteci dükkanına müşteri gibi giren bir kişinin el çabukluğuyla birkaç saniye içinde sadaka kutusunu çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

31.01.2020 12:17 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:23
Saniyeler içinde sadaka kutusunun çalınması güvenlik kamerasında

'da köfteci dükkanına müşteri gibi giren bir kişinin el çabukluğuyla birkaç saniye içinde sadaka kutusunu çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.


Olay, 29 Ocak Cuma günü 02.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Beyşehir Caddesi üzerinde bir köftecide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, sıcak su ve çay isteme bahanesiyle sendeleyerek köfteciden içeri girdi. Sıcak su ve çay satışı olmadığını öğrenen şahıs oyalamak için bu sefer de kola istedi. Bu sırada iş yerindekilerin dalgınlığından yararlanarak sadaka kutusunu el çabukluğuyla ceketinin içine saklayan şahıs kayıplara karıştı. Şahsın sadaka kutusunu çalması ve rahat tavırları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


İş yeri sahibi Hüseyin Türker, hırsızın daha önceden gelen biri olmadığını, kendisinin dalgınlığından yararlanarak sadaka kutusunu çaldığını ve aynı kişinin çevredeki dükkanlara da girdiğini ifade etti. - KONYA

Kaynak: İHA
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