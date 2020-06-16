Saniyeler içerisinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
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Saniyeler içerisinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Fatih'te motosikletli iki şahıs, park halinde bulunan bir başka motosikletin kilidini kırdıktan sonra iterek kayıplara karıştı.

Saniyeler içerisinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
16.06.2020 09:15 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:45

Fatih'te motosikletli iki şahıs, park halinde bulunan bir başka motosikletin kilidini kırdıktan sonra iterek kayıplara karıştı. Bir dakikadan kısa hırsızlık anı, saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Hırsızlık olayı, 10 Mart Çarşamba sabahı Fatih'te yaşandı. Saat 05.18'de motosikletle Kocasinan Caddesi'ne gelen kimliği belirsiz şahıslar, saniyeler içerisinde park halinde bulunan motosikletin kilidini kırdıktan sonra iterek olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde kask taktıkları için yüzleri görünmeyen şahısların olay yerine geldiği, arka kısımda oturan şahsın motosikletten inerek park halinde bulunan motosiklete yaklaştığı görülüyor. Çevreyi kontrol ettikten sonra motosiklete yönelen şahıs, ön teker kısmında bulunan direksiyon kilidini kırdıktan sonra hızla iterek motosikleti park halinde bulunduğu yerden uzaklaştırıyor. Bir süre sonra ise geldikleri motosiklette bulunan şahsın da yardımıyla çaldıkları motosikletle kameranın açısından çıkarak gözden kayboluyor. Yaşanan hırsızlık olayı ise bir dakikadan kısa süre içerisinde gerçekleşiyor.

"30 saniyede motosikletimi çaldıklarını gördüm, hayretler içerisinde polise başvurdum"

Yaklaşık 35 bin lira değerindeki motosikleti çalınan Murat Pak ise olayın ardından emniyete giderek suç duyurusunda bulundu. Motosikletinin çalındığını güvenlik kameralarını izleyince gördüğünü ifade eden Pak, "Salı akşamı evimin önündeki bu noktaya park ettim. Güvenli bir cadde olduğu için sürekli buraya park ediyorum. Motorum yaklaşık 60 gündür burada zaten. Çarşamba sabahı erken saatlerde uyandığımda motorumun yerinde olmadığını fark ettim. İlk önce çalındığı aklıma gelmedi açıkçası, çünkü hemen ilerisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü, burasıda belediyenin güvenlik noktası. Daha sonra güvenlik kameralarını kontrol ettiğimde iki şahsın motosikletle gelip 30 saniyede motosikletimi çaldığını gördüm. Hayretler içerisinde polise başvurduk. Gelip kameraları incelediklerinde motosikletin Zeytinburnu'na kadar götürüldüğünü söylediler. Ruhsatımı da Zeytinburnu'na atmışlar. Emniyet mensuplarına güveniyorum. Trajikomik bir durum ama bu tarz olayların yaşandığını gördük, eğer hırsızlar bu haberi izliyorlarsa motorumu bana teslim etmeleri halinde kendilerine 5 bin lira ödeme yapacağımı teyit ediyorum" dedi.

"O kadar rahatlar, kendi motosikleti gibi binip gittiler"

Hırsızların motosikleti çalarken ki rahat tavırlarının kendisini çok şaşırttığını ifade eden Murat Pak, "Güvenli bir noktada olduğumuz için hiç aklıma böyle bir şey olacağı gelmezdi. Görüntüleri izleyince şaşırdım. Tasvip ettiğim bir hareket değil ama gerçekten tebrik etmek istiyorum çok başarılılar bu konuda. Trajikomik bir olay, 30 saniye içerisinde kaskıyla ve motorcu montuyla geliyor kendi motoruymuş gibi üzerine biniyor ve motoru götürüyorlar. İnanın bunu gündüz saat 13.00'te yapsalar gören insanlar ne yapıyorsunuz demez. O kadar rahatlar, kendi motosikleti gibi binip gittiler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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