Saniyede bir çakan şimşekler geceyi aydınlattı

Saniyede bir çakan şimşekler geceyi aydınlattı Zonguldak'ta gece saatlerinde aniden etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ile çakan şimşeklerin geceyi gündüze çevirdiği anlar görüntülendi.