Saniyede bir çakan şimşekler geceyi aydınlattı
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Saniyede bir çakan şimşekler geceyi aydınlattı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Bilal Hamzaçebi - Haberler | Güncel

Saniyede bir çakan şimşekler geceyi aydınlattı Zonguldak'ta gece saatlerinde aniden etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ile çakan şimşeklerin geceyi gündüze çevirdiği anlar görüntülendi.

Saniyede bir çakan şimşekler geceyi aydınlattı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta gece saatlerinde aniden etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ile çakan şimşeklerin geceyi gündüze çevirdiği anlar görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Zonguldak'ta gece saatlerinde aniden başlayan gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Etkisini sürdüren yağışla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı.

Her saniye çakan şimşekler ile gecenin karanlığı aydınlığa döndü. Adeta görsel şölene dönüşen o anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım düşmesi gibi doğal afetlere karşı tedbirli olunması istendi.

Saniyede bir çakan şimşekler geceyi aydınlattı
Saniyede bir çakan şimşekler geceyi aydınlattı
Saniyede bir çakan şimşekler geceyi aydınlattı
Saniyede bir çakan şimşekler geceyi aydınlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Bilal Hamzaçebi

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