Saniye saniye kaza kamerada Saniye saniye kaza kamerada Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Saniye saniye kaza kamerada

BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza ani saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza dün akşam Barış Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Ana yola çıkan Gencer B. idaresindeki 16 ADJ 942 plakalı araç, Murat B'nin kullandığı 16 D 6007 plakalı dolmuş ile çarpıştı. Kazada 16 ADJ 942 plakalı araçtaki yolcu bir kadın ile dolmuştaki bebek yaralandı. İki yaralı da Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA