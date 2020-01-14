Saniye saniye kaza
Haberler » 3. Sayfa » Saniye saniye kaza - Haberler

Saniye saniye kaza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

14.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:01
Saniye saniye kaza

'nın ilçesinde meydana gelen kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Yeşil Bursa Caddesinden İngaz istikametine seyir halinde olan 16 Y 9849 plakalı otomobil halk otobüsüne ortadan çarptı. Kazada kimse yaralanmazken, araçta ağır maddi hasar meydana geldi. Bir anlık dikkatsizlik neticesinde meydana gelen kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3. Sayfa

Son Dakika Haberleri