: Sanık duruşmaya yetişemedi, nurcan arslan cinayeti davası ertelendi

07.01.2020 18:28 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:32

KÜÇÜKÇEKMECE'de, Abdullah Melih Barış'ın, 2016 yılında Nurcan Arslan'ı ruhsatsız tabancayla 11 kurşun sıkarak öldürmekten yargılandığı, 'iyi hal' indirimi uygulanarak, müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, Yargıtay'ca bozulan davaya devam edildi. Nurcan Arslan'ın ailesinin sanığa uygulanan iyi hal indirimini kabul etmeyerek karara itiraz etmesinin ardından, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığın "Kasten öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiği gerekçesiyle kararı bozmuş ve dosyayı yerel mahkemeye geri göndermişti.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Nurcan Arslan'ın kardeşi Gülcan Arslan, CHP İstanbul Milletvekili Avukat Turan Aydoğan ve çok sayıda avukat katıldı. Mahkeme başkanı, sanığın Tokat Kapalı Cezaevi'nde olduğunu ve duruşmaya katılma talebi olduğunu fakat duruşma saatine yetişemeyeceğini söyledi.

BU DAVA BÜYÜK SALONDA GÖRÜLMELİ

Müşteki avukatı Sezin Uçar, Yargıtay'ın bozma kararına yönelik sanığın bulunduğu celsede beyanda bulunacağını belirterek "Nurcan Arslan'ın yakınları, ailesi duruşma salonunun dışında kalmıştır. Biz bu dayanın büyük salonda görülmesini talep ediyoruz." dedi. Ara kararında sanığın duruşmaya katılma talebini dikkate alan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve daha büyük bir salonda görülmek üzere duruşmayı erteledi.

KATİLLE YÜZLEŞMEK İSTİYORUZ

Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan Avukat Sezin Uçar, 'Elbette biz de müdahil taraf olarak bu katille yüzleşmek istiyoruz, duruşma salonuna getirilmesini istiyoruz. Bu davayı takip eden kabul eden kadın örgütleri ve Arslan ailesi olarak bu davayı takip edeceğiz. Erkek egemen yargının bu pratiklerine karşı sesimizi yükselteceğiz." diye konuştu.

HANGİ ÖFKE 11 KURŞUN SIKTIRIR

DHA'ya konuşan Nurcan Arslan'ın ablası Gülcan Arslan ise şunları dile getirdi:

"Nurcan olaydan önce Bakırköy Adliyesi'ne gelip sanığa 'Senden şikayetçi olacağım' diyor. Sanık da diyor ki 'Benim muhtarlığım var, devlet memuruyum ben. Söz veriyorum seni bir daha rahatsız etmeyeceğim.' Hatta Nurcan sanığın karısına bile söylüyor 'Kocan beni tehdit ediyor' diye fakat karısı inanmıyor. Nurcan da sanığa inanıp şikayetten vazgeçiyor. Olay günü 11 kurşunla Nurcan'ı öldürdükten sonra katil, Nurcan'a yardım etmek isteyenlere de engel oluyor. Öldüğüne emin olduktan sonra olay yerinden ayrılıyor. Katil, gayet yaptığı işin farkında, tasarlayarak öldürmüştür. Suç öldürmek için planlayarak ve tasarlayarak yapılmıştır. Yargıtay'a sesleniyorum hangi öfke 11 kurşun sıktırır? Katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum."

İDDİANAME

İddianamede, sanık Abdullah Melih Barış'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

Kaynak: DHA

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