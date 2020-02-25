Sanica, elektrikli forklift üretimine soyundu

25.02.2020 09:31 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:31

Sanica markası ile banyo malzemelerinde global üretici olan Fatinoğlu Holding, panel radyatör, kombi ve alt yapı ve üst yapı plastik boru alanında da faaliyet yürütüyor. Holding son olarak elektrikli forklift ile farklı bir sahaya adım attı.