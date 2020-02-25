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Sanica, elektrikli forklift üretimine soyundu

Sanica markası ile banyo malzemelerinde global üretici olan Fatinoğlu Holding, panel radyatör, kombi ve alt yapı ve üst yapı plastik boru alanında da faaliyet yürütüyor.

25.02.2020 09:31 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:31
Sanica, elektrikli forklift üretimine soyundu

Sanica markası ile banyo malzemelerinde global üretici olan Fatinoğlu Holding, panel radyatör, kombi ve alt yapı ve üst yapı plastik boru alanında da faaliyet yürütüyor. Holding son olarak elektrikli forklift ile farklı bir sahaya adım attı.

Kaynak: Dunya.com

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