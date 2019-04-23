Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) tarafından düzenlenen 11'inci "Sani Konukoğlu Futbol Turnuvası" sona erdi. Turnuvaya sponsor olan SANKO Holding'e teşekkür plaketi verildi.

Hasan Doğan tesislerinde düzenlenen ve Gaziantep'i ziyaret eden Güney Kore'nin Seongnam kenti belediye başkan vekili Hankyu Lee'nin de katıldığı törende konuşan TÜFAD Şube Başkanı İsmet Savcılıoğlu, etkinliğin bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dikkate alınarak tarihlendiğini söyledi. Savcılıoğlu, "Turnuvaya katılan çocuklara, ailelerine, antrenörlere, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü ve personeline, Milli Eğitim İl ve İlçe Müdürlerimize, turnuvanın 11 yıldır yapılmasına vesile olan SANKO Holding'e ve Konukoğlu Ailesine, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'e, TÜFAD Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu ve üyelerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla bu tür etkinliklerle daha sık bir araya geleceğiz" diyen Savcılıoğlu, "Bir çocuğu eğitmek, o ülkenin kaderini belirler. 'Çocuğun ve Futbol Topunun Olduğu Her Yerde, TÜFAD Olacaktır' sözünden ilham alarak etkinlikleri sıklaştıracağız. Bu vesile ile çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından TÜFAD Şube Başkanı İsmet Savcılıoğlu ve Gaziantep Futbol İl Temsilcisi Vahdettin Balsu tarafından turnuva ana sponsoru SANKO Holding adına, SANKO Basın - Yayın Müdürü Cengiz Halil Çiçek'e plaket takdim edildi.

Bu arada, "Tüm Takımlar Şampiyon" sloganı ile düzenlenen turnuvaya katılan Gaziantep'teki okullardan 21 takıma kupa, 315 sporcuya madalya ve sertifika sunuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA