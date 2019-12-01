SANHANDER, "Perde Güçlü Kadınlar İçin Açılıyor" projesini tanıttı

01.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:38

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesinde Gönüllü Hanımlar Derneği tarafından hazırlanan "Perde Güçlü Kadınlar İçin Açılıyor" projesinin tanıtımı yapıldı.

İlçede 2013 yılında kurulan Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği (SANHANDER) üyeleri tarafından hazırlanan ve Kaymakamlık, Belediye ile Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından desteklenen "Perde Güçlü Kadınlar İçin Açılıyor" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.



Esnaf ve Sanatkarlar Odası Toplantı salonunda yapılan tanıtım toplantısında konuşan Dernek Başkanı Fulya Bolcal, İçişleri Bakanlığına sundukları projenin kabul edildiğini ve çalışmaların başladığını aktardı.

Gönüllü Hanımlar Derneği'nin 44 üyesinin oynanan oyunlarda sahne aldığını belirten Bolcal gazetecilere yaptığı açıklamada; "Bugün projemizin tanıtımını gerçekleştireceğiz. Proje ekibiz ve işbirlikçi kurumlarımız tarafından "Perde Güçlü Kadınlar İçin Açılıyor" isimli projemizi tanıtacağız. 44 kişiden oluşan bir ekibiz. Proje üyelerimizde kendi ekiplerimizden oluşuyor. Birçoğu ev hanımı ekibimizin. İçişleri Bakanlığına bir proje teklifinde bulunduk. Kurulduğumuzda önceki yıllarda da kültür geceleri küçük oyunlar ve skeçler yapıyorduk. Tiyatrolar yapıyorduk. Eskiden yaşanmış hikayelerden oluşan, gelin kaynana çekişmeleri, traji komik olayları ele aldık. Ama bir süre sonra kilitlendik ve yapamamaya başlayarak gelişme ihtiyacı hissettik. Antalya'da, Ankara'da yaptığımız kültür gecelerinde oyunlar yaptık, çok beğendiler ayakta alkışladılar ama bir yerde kesildik ve aynı tekrarlara giriştik aynı tekrarlara giriştik ve yapamamaya başladık. Biraz daha gelişmek istedik" dedi.

"İçişleri Bakanlığı'ndan bu dönemde kabul edilen tek proje"

Gelişim ihtiyacı nedeniyle bir proje hazırladıklarını anlatan Bolcal, şunları kaydetti:

"Sunduğumuz proje teklifi İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edildi. Üstelik bunun en önemli özelliği Afyonkarahisar'da bu dönemde kabul edilen ve İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen tek proje. Bununda gururu içindeyiz. Bir tiyatro eğitmeni ayarladık kendisiyle anlaştık ve Afyonkarahisar'dan gelip bize tiyatro eğitimi veriyor. Tiyatro eğitimin yanı sıra bizim projemiz 10 ay sürecek olan uzun bir proje bunun yanında resim eğitimi, sinama eğitimi alacağız. Ayrıca Eskişehir, Ankara, Sandıklı tabiki ve Afyonkarahisar'da da tiyatro oyunları sergileyeceğiz. Tiyatro oyunlarını izleyeceğiz oldukça geniş kapsamlı bir proje. Kadınlarımızı hayatın her alanında önlerde görmek istiyoruz. Tiyatroda da önde göreceğiz inşallah Sandıklı ve çevre illerde bu bilinci aktara bilmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz bu. Tiyatro hocamızın söylediği gibi "Tiyatro insanı insana, insanca anlatma sanatıdır" dolayısıyla bundan sonra inşallah sonuna kadar şevkle çalışarak projemizi tamamlayacağız. Ayrıca gelen tüm kadınlarımızın kişisel gelişimine de olumlu etkiler sağlıyor tiyatro. Perde bundan sonra güçlü kadınlar için açılacak."

Daha sonra derneği üyesi kadınlar tarafından yörede yaşanan gelin, kaynana çekişmelerine örnek olan 'Sıkı Bağla' isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Kaynak: AA