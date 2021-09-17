Şanghay İşbirliği Örgütü Dönem Başkanlığı Özbekistan'a geçti - Haberler
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Şanghay İşbirliği Örgütü Dönem Başkanlığı Özbekistan'a geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Şanghay İşbirliği Örgütü Dönem Başkanlığı Özbekistan'a geçti

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısında Özbekistan, Tacikistan'dan Örgüt Dönem Başkanlığını devraldı.

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısında Özbekistan, Tacikistan'dan Örgüt Dönem Başkanlığını devraldı.

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) toplantısının düzenlenmesinden sonra Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ev sahipliği yapan Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Pakistan Başbakan Imran Khan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev hazır bulundu.

Toplantıya karantinada bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi çevrimiçi olarak katıldı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh toplantı masasında gözlemci ülke sıfatıyla yer aldı. Özbekistan, Tacikistan'dan Örgüt Dönem Başkanlığını devraldı.

Şanghay İşbirliği Örgütünün üye ve gözlemci ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları katılımıyla düzenlenen toplantıda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ülkesinin 2021-2022 yılları için dönem başkanlığı sürecinde benimsediği öncelikleri dile getirdi. Mirziyoyev, Özbekistan'ın önceliklerinin ŞİÖ'nün prestijini ve potansiyelini daha da artırılması, örgüte üye ülkeler arası ticaretin gelişmesine yönelik program tasarlanması, Endüstriyel İşbirliği Programının kabul edilmesi ve bu alanda işbirliği merkezlerinin kurulması, ŞİÖ'nün Ulaştırma Bağlantısı Stratejisinin kabul edilmesi, ŞİÖ İyi Niyet Elçileri görevinin oluşturulması, bulaşıcı hastalıklarla mücadele konusunda ortak işbirliğini kapsayan 'Yol Haritası'nın kabul edilmesi gibi maddelerden oluşuyor. - TAŞKENT

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Haber: Şanghay İşbirliği Örgütü Dönem Başkanlığı Özbekistan'a geçti - Haberler
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