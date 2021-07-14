Şanghay İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Tacikistan'da yapıldı
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Şanghay İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Tacikistan'da yapıldı

Şanghay İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Tacikistan'da yapıldı
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlendi.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlendi.

Rusya, Çin, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan ve Özbekistan'ın dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıda, bölgesel güvenliğin sağlanması ve iş birliğinin geliştirilmesi meseleleri ele alındı.

Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraceddin Muhriddin'in başkanlığında düzenlenen toplantıda, eylülde Duşanbe'de yapılacak "ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi"ne hazırlık meseleleri ele alındı, örgütün 20 yıllık faaliyeti gözden geçirildi.

Afganistan'daki durumu detaylı ele alan dışişleri bakanları, koalisyon güçlerinin geri çekilmesinin bir sonucu olarak bu ülkedeki durumun kötüleşmesi ihtimalinden derin endişelerini dile getirdi.

Bakanlar, bu çerçevede yeterli düzeyde güvenlik sağlanmadan bölgede sürdürülebilir kalkınmanın imkansız olduğunu vurguladı.

Bakanlar, örgüte üye devletlerin terör, ayrılıkçılık ve aşırıcılıkla mücadele kapsamında 2022-2024 dönemine yönelik güncellenmiş İşbirliği Programı'nı hazırlayarak eylülde yapılacak zirvede sunmayı kararlaştırdı.

ŞİÖ Diyalog Ortağı yapısının genişletilmesi konusunu ele alan dışişleri bakanları, ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi'nin onayına sunmak üzere Suudi Arabistan ve Mısır'a bu statünün verilmesine ilişkin kararı imzaladı.

Ekonomik alandaki iş birliğini daha da derinleştirme konularını ele alan bakanlar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olumsuz sosyo-ekonomik sonuçlarının üstesinden gelmek için ortak eylem planını kabul etti.

Öte yandan ŞİÖ Dışişleri Bakanları, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından kabul edildi.

Ortak bildiri yayımlandı

ŞİÖ Dışişleri Bakanlarının toplantı sonucu yayımladığı bildiride, Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması gerektiği belirtildi.

Bildiride, "ŞİÖ üye ülkeleri, özellikle Birleşmiş Milletlerin (BM) kabul görüşmüş uluslararası hukukun normları ve prensipleri çerçevesinde Afganistan'ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne bağlılığını teyit ediyor. Bu ülkeler, Afganistan'ın terör, savaş ve uyuşturucudan arındırılmış ülke olmasına yardımcı olmayı hedefliyor." ifadelerine yer verildi.

Afganistan'ın doğusundaki bölgelerde gerilimin arttığına dikkat çekilen bildiride, "Afganistan meselesinin tüm taraflarını, güç kullanmaktan ve ŞİÖ ülkeleri ile Afganistan sınırındaki bölgelerde istikrarsızlığa ve öngörülemeyen sonuçlara yol açacak eylemlerde bulunmasından vazgeçmeye çağırıyoruz." denildi.

Bildiride, ülkede uluslararası terör örgütlerinin eylemlerinden endişe duyulduğu ve bunlarla mücadele edilmesi gerektiği vurgulanarak "Afganistan meselesinin çözümü, ŞİÖ bölgesinde güvenlik ve istikrarın korunması ve güçlendirilmesinin ana faktörüdür." değerlendirmesinde bulunuldu.

Afganistan meselesinin siyasi diyalog ve Afganlar arasındaki barışçıl müzakere süreci yoluyla çözülmesi gerektiği kaydedilen bildiride, bu süreçte ülkedeki tüm etnik grupların çıkarlarının dikkate alınması gerektiği belirtildi.

Bildiride, ilgili ülkeler ve uluslararası örgütlere, "Afganistan'ın istikrara kavuşturulması amacıyla BM himayesinde girişimlerde bulunma" çağrısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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