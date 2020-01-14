Şanghay'dan Prag ve Taipei belediyeleri arasındaki anlaşmaya tepki

14.01.2020 20:48 | Son Güncelleme: 14.01.2020 20:48

Şanghay Belediyesi, Çekya'nın başkenti Prag ve Tayvan'ın başkenti Taipei arasında imzalanan ortaklık anlaşmasına tepki gösterdi.

Şanghay Belediyesinin internet sitesinde yer alan açıklamada, Prag'ın Taipei ile yaptığı anlaşma nedeniyle Şanghay'ın Prag ile tüm ilişkilerinin sonlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Prag kenti yöneticileri, Tayvan ve Çin ile ilişkili bazı konularda birçok kez yanlış adım attı. Bu adımlar, Çin'in iç işlerine müdahale ve 'Tek Çin' ilkesini açıkça sorgulama anlamı taşıyor." ifadesine yer verildi.

Şanghay kenti yönetimi, Prag yöneticilerinin hatalarını bir an önce kabul ederek, söz konusu hatalarını sonlandırması gerektiği belirtilen açıklamada, "Tek Çin" ilkesine geri dönülmesi çağrısı yapıldı.

Çin'in başkenti Pekin ile ortaklık anlaşmasını 3 ay önce sonlandıran Prag'ın dün Tayvan'ın başkenti Taipei ile yaptığı ortaklık anlaşmasına Çin tarafı tepki göstermiş, Çekya'da yapılması planlanan bazı etkinliklerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Prag Belediye Başkanı Zdenek Hrib ve Taipei Belediye Başkanı Ko Wen-je arasında imzalanan anlaşma kapsamında, çeşitli alanlarda mutabakat zaptı imzalanmasının yanı sıra iki şehrin hayvanat bahçeleri arasında da iş birliği yapılacağı kaydedilmişti.

Çin yönetimi ve Prag belediyesi arasında Prag'ın Tayvan'ı tanıması sorun oluşturmuştu.

- Tayvan'ın statüsü

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşerek 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş ancak "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ın, Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

Kaynak: AA