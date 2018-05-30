Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne Türkiye de Katılıyor

Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne Türkiye de Katılıyor

Çin'in Qingdao şehrinde 9-10 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Türkiye'yi Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen temsil edecek.

Çin'in Qingdao şehrinde 9-10 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Türkiye'yi Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen temsil edecek.

Author: avatareuronews-tr

Tags: Şangay Şangay İşbirliği Örgütü Çin ekonomisi Şanghay Expo Çin Posted: 30 mei 2018

Kaynak: Euronews.com

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