Sangare, Fenerbahçe'de
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Sangare, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Antalyaspor'un 26 yaşındaki defans oyuncusu Nazım Sangare ile anlaştı.

Sangare, Fenerbahçe'de
20.09.2020 09:02 | Son Güncelleme: 20.09.2020 09:06

Fenerbahçe, Antalyaspor'un 26 yaşındaki defans oyuncusu Nazım Sangare ile anlaştı.

Sarı-lacivertli kulübün resmin internet sitesinden Sangare'nin transferiyle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Antalyaspor'da forma giyen milli futbolcu Nazım Sangare için oyuncunun kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sağlık kontrollerinin ardından kendisini renklerimize bağlayan resmi sözleşme imzalanacaktır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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