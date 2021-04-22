Sangal Esports, LOOT.BET Sezon 9'un ilk maçını kazanmayı başardı! Yeni transfer S3NSEY nasıl bir performans sergiledi?
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Sangal Esports, LOOT.BET Sezon 9'un ilk maçını kazanmayı başardı! Yeni transfer S3NSEY nasıl bir performans sergiledi?

Sangal Esports, LOOT.BET Sezon 9'un ilk maçını kazanmayı başardı! Yeni transfer S3NSEY nasıl bir performans sergiledi?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

CS:GO'da Türk temsilcimiz Sangal Esports, LOOT.BET Season 9 daveti aldığı ilk karşılaşmadan galip ayrılmayı başardı. Sangal turnuva öncesi dün gece yaptığı açıklamada, yeni transferi Efekan "S3NSEY" Topaloğlu duyurdu. İşte detaylar!

Türk temsilcimiz Sangal Esports davet aldığı LOOT.BET Season 9 turnuvasının ilk maçından galibiyetle ayrılmayı başardı. Sağlık sorunları sebebiyle geçici olarak Sangal Esports CS:GO kadrosundan ayrılan Ömer "imoRR" Karataş'ın ardından Sangal Esports, yeni transferi Efekan "S3NSEY" Topaloğlu ile karşılaşmada boy gösterdi. 20 takımın yer aldığı LOOT.BET Sezon 9'da temsilcimiz İsveç rakibi Lilmix'i 2-1 mağlup etmeyi başardı.

B03 formatında gerçekleşen karşılaşmada sırasıyla Mirage, Dust2 ve Inferno haritaları oynandı. İlk haritayı 16-11 kaybeden temsilcimiz diğer iki haritayı 16-13 ve 19-16 kazanarak ilk galibiyetini aldı. 17 yaşındaki yeni transfer Efekan "S3NSEY" Topaloğlu ilk karşılaşmada 16, ikinci karşılaşmada 25 ve son karşılaşmada 28 adam vurarak iyi bir performans sergiledi.

İşte karşılaşmanın istatistikleri:

Sangal Esports, LOOT.BET Sezon 9'un ilk maçını kazanmayı başardı! Yeni transfer S3NSEY nasıl bir performans sergiledi?
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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