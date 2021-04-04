Sangal Esports EDC Sezon 3'de D grubunda mücadele edecek
Playerbros - Haberler | Sadece Haberler
Toplam ödül havuzu 30.000$ olan turnuvada temsilcimiz D grubunda yer mücadele edecek.
Sangal Esports, European Development Championship Sezon 3'de D grubunda yer alacak.
Temsilcimiz D grubunda Budapest Five, SINNERS Esports ve Tarczynski Protein Team ile karşı karşıya gelecek. Turnuva double-elimination(ikili eleme) formatı ile oynanacak. Turnuvada sadece açılış maçları Best of 1(bir maç üzerinden), diğer maçlar ise Best of 3(üç maçlık seri) olacak.
Playoff'larda ise single-elimination(tekli eleme) formatına geçiş yapılacak ve tüm maçlar Best of 3 üzerinden oynanacak.
Turnuva Ödül Havuzu
|Sıra
|$Dolar
|1.
|$17,500
|2.
|$7,500
|3.-4.
|$2,500
5 Nisan tarihinde başlayacak olan turnuvayı izleyebilirsiniz.
Kaynak: Playerbros