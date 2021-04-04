Sangal Esports EDC Sezon 3'de D grubunda mücadele edecek
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Sangal Esports EDC Sezon 3'de D grubunda mücadele edecek

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Sangal Esports EDC Sezon 3'de D grubunda mücadele edecek

Toplam ödül havuzu 30.000$ olan turnuvada temsilcimiz D grubunda yer mücadele edecek.

Sangal Esports, European Development Championship Sezon 3'de D grubunda yer alacak.

Temsilcimiz D grubunda Budapest Five, SINNERS Esports ve Tarczynski Protein Team ile karşı karşıya gelecek. Turnuva double-elimination(ikili eleme) formatı ile oynanacak. Turnuvada sadece açılış maçları Best of 1(bir maç üzerinden), diğer maçlar ise Best of 3(üç maçlık seri) olacak.

Playoff'larda ise single-elimination(tekli eleme) formatına geçiş yapılacak ve tüm maçlar Best of 3 üzerinden oynanacak.

Turnuva Ödül Havuzu

5 Nisan tarihinde başlayacak olan turnuvayı izleyebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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