Sangal ESEA Premier'de ikinci maçına çıkıyor!

00'da Nexus karşısında çıkacak.

Türkiye'nin CS: GO arenasında başarılı ekibi Sangal, bugün ESEA Premier Season 36 Europe'ta ikinci karşılaşmasına çıkacak. Değişen ESEA formatıyla ile iki farklı grupta oynanan ESEA Premier (eski ismi MDL) Sezon 36 sonunda şampiyon takım ESL Pro League Season 14'e yükselecek.

Günün ESEA Premier Sezon 36 Avrupa Karşılaşmaları:

21.00 | HellRaisers vs Winstrike - Bo3

21.00 | Singularity vs GamerLegion - Bo3

21.00 | LDLC vs Sprout - Bo3

21.00 | Nexus vs Sangal - Bo3

Nexus vs Sangal - ESEA Premier

ESEA Premier Season 36 Europe B gruunda Anonymo'ya 2-1 kaybeden Sangal ve AGO'ya 2-0 kayeden Nexus bugün saat 21.00'te karşı karşıya gelecek.

15 Şubat HLTV Dünya CS: GO Sıralamasına göre 83. sırada yer alan Nexus kadrosunda BTN, SEMINTE, XELLOW, iM gibi isimleri barındırıyor. Kadronun beşinci ismi resmi olarak gözükmese de takımın koçu sXe takımın 5. oyuncusu olarak yer alıyor.

Nexus Gaming CS: GO kadrosu:

Catalin-Ionut "BTN" Stanescu

Adrian "XELLOW" Gu?a

Ivan "iM" Mihai

Bodea "SEMINTE" Valentin

Cristian "sXe" Nita

27 Ocak tarihinde Janusz "Snax" Pogorzelski'in yer aldığı Anonymo'ya kaybeden Sangal, uzun aradan sonra ikinci ESEA Premier karşılaşmasına bu akşam çıkacak. Yoğun Ocak ve Şubat ayı geçiren Sangal CS: GO kadrosu bugün Nexus karşısında ESEA Premier Sezon 36'da ilk galibiyetini arayacak.

Sangal Esports CS: GO kadrosu:

Engin "MAJ3R" Küpeli

Ahmet "paz" Karahoca

Engin "ngiN" Kor

Ekrem "l0gicman" Aydın

Ömer "imoRR" Karataş

Canpolat "hardstyle" Yıldıran (Koç)

Sangal Esports'un ESEA Premier Sezon 36'da çıkacağı ikinci karşılaşmayı Özgür "root" Alagül'ün sunumuyla rootthegamer Twitch kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Kaynak: ESporTimes