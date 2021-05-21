Sanem Yeles anne oldu
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Sanem Yeles anne oldu

Sanem Yeles anne oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Elçin Sangu, Barış Arduç, Nergis Kumbasar, Salih Bademci, Levent Ülgen, Kerem Fırtına gibi oyuncularla başrolünü paylaştığı 'Kiralık Aşk' dizisiyle tanınan Sanem Yeles, anne oldu. İşte detaylar...

'Kiralık Aşk' dizisiyle tanınan Sanem Yeles, anne oldu. Uzun zamandır birlikte olduğu Yakup Akpınar'la 2019 Haziran ayında evlenen oyuncu, bebeğini kucağına aldı.

Fenomen olan 'Kiralık Aşk' dizisinde Nihan karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yeles, bebeğinin elini tutarken çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaşarak, "Hoşgeldin miniğim... 10.05.2021" diye yazdı.

Yeles'e kısa sürede binlerce, nazar boncuğu emojisi yağdı. Çift, bebeklerine Bade adını verdi.

Sanem Yeles anne oldu
Sanem Yeles anne oldu
Sanem Yeles anne oldu

Kaynak: Snob Magazin

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