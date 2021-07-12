Sanem öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sanem öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Sanem öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 7. kattaki evinin balkonundan düşüp hayatını kaybeden öğretmen Sanem Güçlü, düzenlene törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 7. kattaki evinin balkonundan düşüp hayatını kaybeden öğretmen Sanem Güçlü, düzenlene törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri ve öğrencileri ise gözyaşlarına boğuldu.

Akçakoca ilçesinde 7 katlı binanın en üst katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Sanem öğretmen, gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Görev aldığı okulda düzenlenen törende meslektaşları "Kıymetli öğrencilerin bizlere emanet. Bizi yine her sabah öğretmenler odasında senin güzel gülüşün karşılayacak" dediler.

Bahaettin Güçlü Ortaokulu'nda Fen Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapan Sanem Güçlü için okulda düzenlenen törene meslektaşları, sevenleri, ilçe protokolü ve öğrencileri katıldı. Göz yaşları içerisinde helallik alınmasının ardından Güçlü'nün cenazesi, Akçakoca Merkez Caminde kılınan cenaze namazının ardından Osmaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi. - DÜZCE

Sanem öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Sanem öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Düm Tek Tek Kartal Tibet Serenay Sarıkaya
Spor Burak Elmas Abdullah Avcı Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sanem öğretmen son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 15:04:18. #1.15#

title