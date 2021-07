Sanem öğretmen okulunda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde 7'nci kattaki evinin balkonundan düşüp hayatını kaybeden öğretmen Sanem Güçlü'nün cenazesi, okulunda düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Akçakoca ilçesi İnönü Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde 7'nci kattaki evinin balkonundan düşen fen bilgisi öğretmen Sanem Güçlü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi Sanem Güçlü'nün cenazesi, bugün görev yaptığı kayınpederinin ismini taşıyan Bahaettin Güçlü Ortaokulu'nda düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı. Törene ilçe protokolü, Güçlü'nün meslektaşları ve öğrencileri ile yakınları katıldı. Törende, Sanem Güçlü'nün sınıfına üzerinde fotoğrafı bulunan çelenk bırakıldı.

Törende Sanem Güçlü'nün özgeçmişini okuyan öğretmen arkadaşı Ebru Çakır, "Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı kaybettik. Bugün bu yuvada onu son kez uğurlamak için toplandık. Bu okulun açıldığı günden bu yana aynı heyecanla çalışan, hepimizi çalışma azmiyle güler yüzüyle, öğrencileri ve okulunu sahiplenmesiyle örnek oldu. Gittiği her yeri güzelleştiren Sanem Ablamız, inanıyoruz ki gittiğin yer yine en güzeli olacaktır. Bu yuvada beraber büyüttüğümüz çocukların ve kıymetli öğrencilerin bizlere emanet. Bizleri yine her sabah öğretmenler odasında senin güzel gülüşün karşılayacak. Ruhun şad olsun" dedi.Çok ani bir kayıp yaşadıklarını belirten Sanem Güçlü'nün çocukluk arkadaşı ve meslektaşı Selma Sarıoğlu ise, "11 yaşında başlayan bir arkadaşlığı 46 yaşına kadar sürdürdük. Çocuklarımın öğretmeni ve meslektaşım, aynı okulda görev yaptığım arkadaşım. Kişiliğiyle, çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle, hayat arkadaşı olarak, dost olarak her zaman birbirimize destek olan iki arkadaştık. Anılar, birikmişlikler, mesleki çalışmalar, özveriler, o birikim böyle ani bir kayıpla sona erdi. Bunu tarif etmek çok zor. En son cumartesi akşamı konuştuk. Bugün buluşacaktık" diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında helallik alınan Sanem Güçlü'nün cenazesi, Akçakoca Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Akçakoca Osmaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

