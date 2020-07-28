Sanduka örtüsü puşideler koruma altında
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Sanduka örtüsü puşideler koruma altında

- Sanduka örtüsü puşideler koruma altında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının Osmanlı Hanedanı'na ait türbelerdeki puşidelerin yenilenmesi amacıyla hazırladığı proje çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Sanduka örtüsü puşideler koruma altında
28.07.2020 17:24 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:42

- Sanduka örtüsü puşideler koruma altında

BURSA - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının Osmanlı Hanedanı'na ait türbelerdeki puşidelerin yenilenmesi amacıyla hazırladığı proje çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

İki Bakanlığın "Puşide Projesi" kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları daha verimli kılmak ve ilgili kurumlar arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla Kasım 2016'da imzalanan protokol güncellendi.

Olgunlaştırma Enstitüleri tarafından Osmanlı Hanedan türbelerinin yenilenmesi çalışmalarının başlatıldığı proje ile İstanbul'da bulunan 23 türbedeki 158 puşidenin yenilenmesi öngörülüyordu.

Proje kapsamında, İstanbul Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsünün koordinasyonunda Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İzmir, İstanbul, Kayseri, Kütahya, Samsun, Trabzon Olgunlaşma Enstitüleri tarafından puşide üretimine ilişkin işlemler gerçekleştirildi.

Son protokol ile İstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğü envanterindeki puşidelerin restorasyon ve konservasyonu ile yeniden üretilmesi, desen arşivinin hazırlanması, fotoğraf çekimlerinin yapılması, Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıtlı sanatçılar arasından talep edilen sanat dallarından usta öğretici ve öğretmenlerin görevlendirilmesi ve eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılacak malzemelerin sağlanması ile yapılan çalışmaların kitaplaştırılması hususları yenilenmiş oldu.

Yeni Protokol Projeye Hız Kazandıracak

Türbelerde yer alan sandukaları üzerlerini örtmek için kullanılan örtülere verilen isim olan puşide, vefat eden kişiye gösterilen saygının bir ifadesi olarak İslam medeniyetinde yüzyıllardır kullanılıyor.

Osmanlı döneminde çeşitli süsleme teknikleri ile üretilen puşidelerde "Maraş İşi" tekniğiyle işlenmiş olanlar karakteristik özellikler gösteriyor.

İmzalanan protokolün, bu mirasın korunması, ihyası ve gelecek nesillere aktarılması hedefine ulaşılmasında önemli bir aşama olması ve projeye hız kazandırması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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