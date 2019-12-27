Sandro Wagner'in Bayern Münih'teki En İyi Anları
Altyapısında yetiştiği Bayern Münih'le yolları genç yaşta ayrılan ancak 30 yaşında yeniden katılan Alman forvet Sandro Wagner, bir sene boyunca yeniden formasını giydiği Bayern'de önemli gol katkısında bulundu. Oynadığı 38 maçta 11 gol atan Sandro'nun ikinci Bayern macerasından en iyi anlarını karşınıza getiriyoruz.
27.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:17
Altyapısında yetiştiği Bayern Münih'le yolları genç yaşta ayrılan ancak 30 yaşında yeniden katılan Alman forvet Sandro Wagner, bir sene boyunca yeniden formasını giydiği Bayern'de önemli gol katkısında bulundu. Oynadığı 38 maçta 11 gol atan Sandro'nun ikinci Bayern macerasından en iyi anlarını karşınıza getiriyoruz.
Kaynak: Dugout
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