Sandro Moreno 100 yıllık tasarım geleneğini anlattı: Haydi ince belli çay bardağını konuşalım!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sandro Moreno 100 yıllık tasarım geleneğini anlattı: Haydi ince belli çay bardağını konuşalım!

21.12.2020 09:44 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:48

DUVAR – Gazete Duvar yazarı Irmak Özer, 1898 yılında kurulan bir aile geleneğinin bugünkü temsilcisi olan tasarımcı Sandro Moreno'yu konuk ediyor.

DUVAR – Gazete Duvar yazarı Irmak Özer, 1898 yılında kurulan bir aile geleneğinin bugünkü temsilcisi olan tasarımcı Sandro Moreno'yu konuk ediyor. Moreno, Osmanlı saraylarının masalarını süsleyen porselenlerden yola çıkarak bugünün mutfaklarına, sofralarına el atıyor... Tasarımcı Sandro Moreno, ince belli çay bardağının hikayesini ve çay bardağı tasarımlarını anlattı.

Sandro Moreno 100 yıllık tasarım geleneğini anlattı: Haydi ince belli çay bardağını konuşalım!

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Özgür Özel Fuat Oktay Donald Trump Numan Kurtulmuş
Magazin Uğur Yücel Serdar Ortaç Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Çağdaş Atan Samet Aybaba Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İzmir İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sandro Moreno 100 yıllık tasarım geleneğini anlattı: Haydi ince belli çay bardağını konuşalım! | Haberler.com Müzik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 09:52:02. #1.15#
title