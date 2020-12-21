Sandro Moreno 100 yıllık tasarım geleneğini anlattı: Haydi ince belli çay bardağını konuşalım!

DUVAR – Gazete Duvar yazarı Irmak Özer, 1898 yılında kurulan bir aile geleneğinin bugünkü temsilcisi olan tasarımcı Sandro Moreno'yu konuk ediyor.

DUVAR – Gazete Duvar yazarı Irmak Özer, 1898 yılında kurulan bir aile geleneğinin bugünkü temsilcisi olan tasarımcı Sandro Moreno'yu konuk ediyor. Moreno, Osmanlı saraylarının masalarını süsleyen porselenlerden yola çıkarak bugünün mutfaklarına, sofralarına el atıyor... Tasarımcı Sandro Moreno, ince belli çay bardağının hikayesini ve çay bardağı tasarımlarını anlattı.

Kaynak: DailyMotion.com