Sandro, Manchester United'a Füze Gönderiyor
Sandro, attığı golle takımını attığı golle Manchester United karşısında öne geçiriyor. Premier Lig'te 2013 sezonunda oynanan maçın 54. dakikasında rakip filelere harika bir gol atan Sandro, 2-2 sonuçlanan maçta takımını 2-1 öne geçiren golü atıyor.
12.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:01
Sandro, attığı golle takımını attığı golle Manchester United karşısında öne geçiriyor. Premier Lig'te 2013 sezonunda oynanan maçın 54. dakikasında rakip filelere harika bir gol atan Sandro, 2-2 sonuçlanan maçta takımını 2-1 öne geçiren golü atıyor.
Kaynak: Dugout