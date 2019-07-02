Sandman, Tüm Zamanların En Pahalı DC Dizisi Olacak

Sandman, yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ilgi gören bir çizgi roman serisi. Oldukça popüler ve ödüllü olan serinin sinemada ve beyazperdede de boy göstermesi için epey çaba harcanmış olsa da henüz bir meyvesi alınamamıştı. Netflix bu defa büyük bir bütçeyle bu işin altından kalkabileceğine inanıyor.

Netflix'in yapım için ayırdığı bütçe henüz bilinmiyor. Warner Bros ve Netflix arasındaki anlaşmaya göre, David Goyer ve Neil Gaiman'ın da dahil olacağı projeye oldukça büyük bir kaynak yaratılacak ve Netflix, WB'ye finansal destek verecek.

Sandman, DC Comics'e ait olan Vertigo Comics'ten çıkmıştı. 1989 ile 1993 arasında 4 yıl devam eden seri, en çok satanlar arasında yer almayı başarmıştı. O günden bu yana Sandman'in filmini yapacak birilerini arayan DC, sonunda aradığı fırsata kavuştu. İlk olarak HBO'nun kapısını çalan firma, "devasa maliyetler" nedeniyle oradan eli boş dönse de Netflix adeta projenin üstüne atladı.

Serinin başlama tarihi ya da oyuncuları bilinmese de sırf ismi bile büyük heyecan yaratmış durumda. Endless ailesi, televizyonun bir sonraki büyük dizisi olmaya hazır gibi gözüküyor.