"Sandıktan Çıkan Kültür" projesi
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Ege Üniversitesi, Çukurova, Ege, Güncel

"Sandıktan Çıkan Kültür" projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında düzenlenen "Sandıktan Çıkan Kültür" isimli proje; Çukurova Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü işbirliği ile gerçekleştirildi.

12.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:46

EÜ İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe; projenin eğitmenlerinden olan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lale Kabadayı, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Muzaffer Sümbül ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik öncesinde Ege Üniversitesine misafir olan akademisyenler ve öğrenciler, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı'yı ziyaret etti. Prof. Dr. Takımcı, etkinliğe ev sahipliği yapmanın memnuniyetini yaşadıklarını dile getirirken, emeği geçen akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Lale Kabadayı; "Benim eğitmenliğimde filmlerini çeken Egeli öğrenciler, Çukurova Üniversitesinden gelen öğrenciler ile birlikte ürün vermenin, farklı okul yaklaşımlarını sinema sanatında eritebilmenin memnuniyetini yaşadı. Ailelerinden kendilerine aktarılan birer nesne seçerek, bunun hikâyesini perdeye taşıyan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, çektikleri filmlerle kendilerini ailelerine daha yakın hissettiler, sandıktan çıkan hikâyelerle kendi geçmişlerini de tanımlamış oldular" diye konuştu.

"Hem metafor hem de gerçek anlamını düşündüren bir proje yapıyoruz"

Üniversitelerarası üretimi öngören proje kapsamında etnografik belge filmler üretme amacında olduklarını dile getiren Prof. Dr. Muzaffer Sümbül şunları söyledi; "Belge filmlerle kültür, kimlik, bellek ve etnografi üzerine düşünmeyi, sinema sanatıyla birleştiriyoruz. 'Sandıktan Çıkan Kültür' büyük bir metafor. Orada saklanan nesneler geçmişe, kültüre, topluma ve aileye dair şeyler sunmakta. Hem metafor hem de gerçek anlamını düşündüren bir proje yapıyoruz. Nesne seçerek, öğrencilerin ailelerine yönelmelerini, aile anlatısı için araştırma yapmalarını, nesnenin aileye nasıl geçtiği gibi süreçleri öğrenmelerini istiyoruz. Bizim kültürel değerler ve bellek üzerinden yaptığımız çalışma, toplumsal hafızanın icrasında iletişim ve kültürel anlamın tam ortasında yer almaktadır. Bir nesnenin görüntüsünden çok, sunduğu toplum ve mesajlar bizler için çok daha önemlidir."

Projede çalışmalarıyla yer alan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, çektikleri filmlerle kendilerini ailelerine daha yakın hissettiklerini, sandıktan çıkan hikâyelerle kendi geçmişlerini de tanımladıklarını söylediler.Egeli öğrenciler, filmlerle geçmişi geleceğe aktarmanın verdiği memnuniyet doğrultusunda üretimlere devam etme kararında olduklarını vurguladılar.

Kaynak: Bültenler

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