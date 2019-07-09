Sandıklı ve köylerinde haşhaş hasadı başladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi ve köylerinde haşhaş bitkisinin hasadı yapılmaya başlandı.

Kasım ayında ekimi yapılan ve temmuz ayının ilk haftasında hasadı yapılan haşhaş bitkisi, iki defa çapa yapılarak ve elle kırmak şeklinde hasat ediliyor. İçindeki tohum ve dış kabuğu (kapsül) ayrı ayrı ekonomik değeri olan bitkinin içindeki tohum mutfaklarda hamur işlerinde kullanılırken, dış kapsülü Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınarak ilaç yapımında kullanılıyor.

Ekimi kotaya bağlı olan haşhaş bitkisinin ekimi Toprak Mahsulleri Ofisi denetiminde yapılıyor. Kapsülün kilogram fiyatını TMO belirlerken, haşhaş tohumunun kilogram fiyatının bu yıl 15 ila 20 lira arasında olması bekleniyor.

Üreticilerden Fahrettin Başpınar, haşhaş hasadı yaparken yaptığı açıklamada, Sandıklı'nın Başkuyucak köyünden olduğunu, nisan ayında ekimini yaptıkları haşhaş bitkisinin temmuz ayının ilk haftasında hasadını yaptıklarını anlattı. Başpınar, "Afyon bölgesinin bitkisi olan haşhaşın tohumu ayrı para, kapsülü ayrı para. Bizim bu bitkinin ekimi atalarımızdan, dedelerimizden kalma. Kota olduğu için köyümüz küçük ve bize verilen izin kadar ekim yapıyoruz. Köyümüzün kotası 80 dekar ve bana da bu yıl 8 dekar ekim müsaadesi çıktı" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA