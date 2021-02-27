Sandıklı SGK Müdürü Öztürk'ten, Belediye Başkanı Çöl'e veda ziyareti

Sandıklı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Hayrettin Öztürk, Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaret etti.

Sandıklı'da görev süresinin bitmesinden dolayı Başkan Çöl'ü ziyaret eden Öztürk, görev süresi boyunca kendilerine göstermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

Çöl, bu nazik ziyaret için duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bundan sonraki yaşantısında başarılar dileklerinde bulunarak, ilçe için yapmış olduğu çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Sandıklı ilçesinden ve kendilerinden bir hatıra olması dolayısıyla hediye takdim eden Başkan Mustafa Çöl, işlerinde başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy