Sandıklı OSB'ye "mobil atık getirme merkezi" konteyneri yerleştirildi
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Sandıklı OSB'ye "mobil atık getirme merkezi" konteyneri yerleştirildi

11.01.2021 16:41 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:41
Sandıklı OSB'ye

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Organize Sanayi Bölgesine Sıfır Atık Projesi kapsamında mobil atık getirme merkezi konteyneri yerleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Organize Sanayi Bölgesine Sıfır Atık Projesi kapsamında mobil atık getirme merkezi konteyneri yerleştirildi.

Yeni kurulan fabrikalarla gün geçtikçe hareketliliğin arttığı Organize Sanayi Bölgesine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık projesi kapsamında geri mobil atık getirme konteyneri konuldu.

OSB Müdürü Cem Yavuz, katı atıkların sağlıklı şekilde geri dönüştürülerek tekrar ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Yavuz, "Katı atıkların depolanması, ayrıştırılması, taşınması ve nihayetinde bir kısmının geri dönüştürülerek ekonomi için tekrar hammadde kaynağı olarak kazandırılması noktasında en büyük proje olan Sıfır Atık projesiyle ilgili ciddi bir adım da biz attık. Her geçen gün yoğunluğun arttığı OSB'de kağıt, plastik, metal cam ve pil atıklarının toplanarak hem çevre kirliliğinin önüne geçmek, hem de geri dönüşümle ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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