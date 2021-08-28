Sandıklı'nın ürünleri sanal mağazada satılacak
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Sandıklı'nın ürünleri sanal mağazada satılacak

Sandıklı'nın ürünleri sanal mağazada satılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi'nin iştiraki olan SANJET A.Ş., Afyonkarahisar Valiliği tarafından kurulan www.albikere.com adlı internet satış sitesinde sanal mağaza açtı.

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi'nin iştiraki olan SANJET A.Ş., Afyonkarahisar Valiliği tarafından kurulan www.albikere.com adlı internet satış sitesinde sanal mağaza açtı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in talimatları doğrultusunda açılan ve bölgemizde üretilen birbirinden güzel ürünlerin uygun fiyatlarla satışının yapıldığı www.albikere.com adlı internet sitesinde, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün direktifleri doğrultusunda SANJET A.Ş'de sanal mağaza açarak vatandaşlarımıza satış yapmaya başladı. SANJET A.Ş tarafından üretilip vatandaşlara uygun fiyatlarla satışının yapılacağı sanal mağazada ilk olarak Sandıklı Belediyesi'nin Kurutma Serasında yapılan şeftali, portakal, incir, elma, ekşili kabak, çilek, cennet elması kuruları satışı yapılmaya başlandı. Ürünlerin ilerleyen günlerde güncellenecek olan ürün yelpazesiyle Türkiye'nin her yerine satışı yapılmaya başlanacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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