Sandıklı Mimarlar Odası Temsilcisi Ziya Dazkır'dan Suç Duyurusu

Mimarlar Odası Sandıklı Temsilcisi Ziya Dazkır, adı kullanılarak Cumhurbaşkanlığı şikayet sistemi olan CİMER'e yapılan ihbar ve şikayetlerin kendisi tarafından yapılmadığını, bunu yapan kişi ya da kişilerin bulunması için Sandıklı Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Mimar Ziya Dazkır, yaptığı açıklamada, "Ben Mimarlar Odası temsilcisiyim. Son zamanlarda imar barışı ile ilgili yapılan uygulamalarda, ilçemiz Hüdai Kaplıcaları mevkiinde usulsüz işlemler yapılmış gibi algı oluşturularak benim adıma Cumhurbaşkanlığı şikayet sistemi CİMER'e şikayetlerde bulunulduğunu öğrendim. Ben böyle bir şikayette bulunmadım. Bu durum sahteciliktir, iftiradır ve dolayısı ile suçtur. Bunu yapan kişi ya da kişilerin bulunup cezalandırılması için Sandıklı Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum" dedi. - AFYONKARAHİSAR