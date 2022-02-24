Sandıklı Kaymakamı Tortop, köy ekmeğinin yapılışını inceledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sandıklı Kaymakamı Tortop, köy ekmeğinin yapılışını inceledi

AA, Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
 - Güncelleme:
Sandıklı Kaymakamı Tortop, köy ekmeğinin yapılışını inceledi

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, ilçenin meşhur lezzeti patatesli köy ekmeğinin yapılışını inceledi.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, ilçenin meşhur lezzeti patatesli köy ekmeğinin yapılışını inceledi.

Kaymakam Tortop, Karacaören Köyü'nde patatesli köy ekmeği yapan Sami ve Gönül Öztürk çiftine ait taş fırını ziyaret etti.

Fırın sahiplerinden bilgi alan Tortop, yaptığı açıklamada, her yörenin kendine göre kültürü ve hamur işleri bulunduğunu belirtti.

Gıda ve mutfak ürünlerinin kullanış biçimlerinin de yörenden yöreye değişiklik gösterdiğini dile getiren Tortop, şunları kaydetti:

"Burada aynı şey patatesli ekmek olarak buraya has bir ürün olarak farklı bir lezzet ile karşımıza çıkıyor. Uzun raf ömrü ile de patatesli köy ekmeği bölgede tanınan ve tüketimi oldukça fazla olan damaklara hitap eden bir ürün, bugün meşhur patatesli köy ekmeğimizin lezzete dönüşme aşamalarını inceleme fırsatı bulduk."

Fırın sahibi Sami Öztürk de patates katkılı pişen ekmeklerin ortalama 1 kilo 500 gram ile 1 kilo 750 gram arasında olduğunu söyledi.

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel

Eflatun Can Tortop, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title