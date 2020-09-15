Sandıklı Kadın Kültür Evi'nde kurslar başladı
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Sandıklı Kadın Kültür Evi'nde kurslar başladı

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in talimatlarıyla oluşturulan Sandıklı Kadın Kültür Evi'nde kurslar başladı.

Sandıklı Kadın Kültür Evi'nde kurslar başladı
15.09.2020 16:45 | Son Güncelleme: 15.09.2020 16:54

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in talimatlarıyla oluşturulan Sandıklı Kadın Kültür Evi'nde kurslar başladı.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, beraberinde eşi Reyhan Tortop ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş ile birlikte kurs çalışmalarını inceledi.

Son hazırlıklar sonrası açılan kursları ziyaret eden Kaymakam Tortop, kursiyerlere kolay gelsin dileklerini iletti.

Kadınlar için önemli bir adımın atıldığını belirten Tortop, şunları kaydetti:

"Sayın Vali Gökmen Çiçek'in talimatları doğrultusunda Sandıklı Belediyesinin vermiş olduğu destekler ile açılan Kadın Kültür Merkezi'nde okuma yazma ve el sanatları kurslarımız başladı. Pandemi sürecinde sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına hassasiyetle uyularak yapılan kurslar konusunda bilgi alma fırsatımız oldu. Kursiyerlere başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

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