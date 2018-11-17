Sandıklı'ın Yüzde 85'i Jeotermalle Isınıyor"

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, ısıtmada jeotermal kullanımının 30 bin konuta eş değer 16 bin abone sayısına ulaşarak, şehrin yaklaşık yüzde 85'ini kapsadığı bildirildi.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, gazetecilere yaptığı açıklamayla, ilçede konut ve seralara jeotermal ısı kaynağı sağlayan belediye iştiraki Sanjet şirketinin hizmet ve yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi.

Sandıklı'da yapılan yatırımlarla binalarda ısınmanın yüzde 85 dolayında jeotermal, kalan bölümün ise yüzde 10'unun doğalgaz, yüzde 5'inin ise kömürle sağlandığını kaydeden Çöl, ısınmada bu kaynak kulanımıyla Sandıklı'nın hava temizliği açısından dünyanın sayılı yerleşimleri arasında yer aldığını savundu.

Çöl, Sandıklı'da jeotermal kullanımının yaygınlaşmasında belediye olarak Sanjet şirketini devraldıktan sonra yaptıkları çalışmaların önemli bir yer tuttuğunu ifade ederek, devraldıklarında yaklaşık 3,5 milyon lira zararı olan şirketin, 1,5 yıllık sürede 2 milyon lira kar eden bir şirket haline getirdiklerini belirtti.

Sandıklı'da gelinen noktada 30 bin konuta eş değer 16 bin jeotermal abonesi olduğunu aktaran Çöl, şunları kaydetti:

"Isınması yapılan 16 bin abonenin bir çoğu konut şeklindedir. Bunun içerisinde devlet kurumları, iş yerleri Sandıklı'mızda jeotermal ile ısınma sağlanmaktadır. Bu yıl ilk defa ilçemizde iki mahallemizde daha Sanjet ile ısınma sağlamaya başladık. Bu bir yatırım projesiydi. Sanjet AŞ'nin 15 milyonluk bir yatırıma imza atmasını sağladık. Bununda mahallelerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Sanjet ısınma bazında çok ekonomik olarak ısınma sağlıyor. Hemşehrilerimizin yıllık bazda 500 lira ile bin 500 lira arasında ısınmayı bir yıl boyunca sağlayabiliyorlar. Bu da ayrı bir güzelliktir. Aynı zamanda evlerde kullanılan eşanjör sistemi ile mutfakta ve banyoda sıcak su temini sağlamaktadır."