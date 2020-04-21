Sandıklı Hükümet Konağına otomatik dezenfektan kabini
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Organize Sanayi Bölgesi, Sandıklı, Hükümet, OSB, Güncel

Sandıklı Hükümet Konağına otomatik dezenfektan kabini

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir firma tarafından yapılan "Otomatik Dezenfektan Kabini" Hükümet Konağı giriş kapısına kurularak faaliyete geçirildi.

21.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:34
Sandıklı Hükümet Konağına otomatik dezenfektan kabini

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir firma tarafından yapılan "Otomatik Dezenfektan Kabini" Hükümet Konağı giriş kapısına kurularak faaliyete geçirildi.

Vatandaşların sağlığını önemsediklerini belirten ve otomatik dezenfektan kabininden ilk kez geçerek kullanan Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, gazetecilere yaptığı açıklamada, bütün dünyanın, kumaş gibi yüzeylerde tutunabilen bir virüsle mücadele ettiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla böyle bir makine üreterek Hükümet Konağının giriş kapısında yer almasını sağlayan cam balkon firması sahibi Osman Özhantaş ve çalışanlarına teşekkür eden Tortop, şunları kaydetti:

"Yazılım sensörleri sayesinde otomatik olarak çalışan kabinimizin en önemli noktası insan sağlığına zarar vermeden insan omuz ve ayak seviyesinde ilaçlama yapabilmesi. Bu sayede Hükümet Konağımıza giren her çalışan personelimiz ve vatandaşımız daha güvenli bir şekilde işlerini yapabileceklerdir. Buradan bir kez daha hatırlatmak isterim devletimizin aldığı tedbirlere uyarak zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmazsak sağlıklı ve huzurlu günlerimize en kısa zamanda kavuşabileceğimize inanıyorum."

Sandıklı Hükümet Konağına otomatik dezenfektan kabini

Kaynak: AA

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