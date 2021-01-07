Sandıklı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kök, doğum gününde emekli oldu
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Sandıklı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kök, doğum gününde emekli oldu

07.01.2021 16:25 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:28
Sandıklı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kök, doğum gününde emekli oldu

Sandıklı ilçesinde 42 yıldır Milli Eğitim camiasında görev yapan Sandıklı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Kök, 7 Aralık 2021'de yaş haddinden emekliye ayrıldı.

Sandıklı ilçesinde 42 yıldır Milli Eğitim camiasında görev yapan Sandıklı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Kök, 7 Aralık 2021'de yaş haddinden emekliye ayrıldı.

Sandıklı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde mesai arkadaşlarıyla birlikte emeklilik ve doğum günü pastasını kesen Kök'e daha sonra plaket takdim edildi.

Türkiye'nin dört bir tarafında teknik okullarda idarecilik yaptığını kaydeden Kök, tüm çalışma arkadaşlarına görev sürecinde yanında oldukları için teşekkür etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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