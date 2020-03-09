Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği'nden Kadınlar Günü etkinliği
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği'nden Kadınlar Günü etkinliği - Haber
Dünya Kadınlar Günü, Sandıklı, 8 Mart, Güncel

Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği'nden Kadınlar Günü etkinliği

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği üyeleri kahvaltıda bir araya geldi.

09.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:30
Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği'nden Kadınlar Günü etkinliği

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği üyeleri kahvaltıda bir araya geldi.


İlçede bulunan bir restaurantta verilen kahvaltı programına, şehit polis memuru Yaşar Özlem'in annesi dernek üyeleri ve çok sayıda kadın katıldı.

Şehitler için duaların edildiği programda, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği Başkanı Fulya Bolcal, kadınların birlik içerisinde her işin üstesinden gelebileceğini belirtti.


Bolcal, "Türk kadınları olarak, vatanımızın, milletimizin, devletimizin, askerimizin, polisimizin her daim yanındayız. Bugün de dualarımızı onlara göndereceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı Haber
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var Haber
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Haber
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
FETÖ'cü gizli tanık: Erdoğan'ın üstünden düştüğü ata ilaç verildi Haber
FETÖ'cü gizli tanık: Erdoğan'ın üstünden düştüğü ata ilaç verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Angela Merkel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Hadise Levent Can Haluk Levent Acun Ilıcalı
Spor Podolski Ersun Yanal Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği'nden Kadınlar Günü etkinliği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 16:36:43. #1.14#