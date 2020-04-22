Sandıklı Gençlik Merkezinde üretilen siperlikli maskeler sağlık çalışanlarına teslim edildi Sandıklı Gençlik Merkezinde üretilen siperlikli maskeler, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Devlet Hastanesine teslim edildi.

Sandıklı Gençlik Merkezinde üretilen siperlikli maskeler, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Devlet Hastanesine teslim edildi.

İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Abdülkerim Varlık ve personelince, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında 150 siperlikli maske üretildi.

Varlık, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Koçkar ile Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hazım Bozca'yı ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının kullanması için ürettikleri siperlikli maskeleri teslim etti.

İlçe Gençlik Merkezinin salgın sürecinde sağlık çalışanlarının yanında olduğunu belirten Varlık, "Sağlık çalışanlarımızın sürekli yanındayız. İnşallah bu zorlu günler en kısa sürede sona erecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA