Sandıklı Devlet Hastanesi'ne EKG cihazı alan hayırseverlere plaket verildi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel
Sandıklı Devlet Hastanesi'ne EKG cihazı alan 3 hayırsevere plaket takdim edildi.
Sandıklı Devlet Hastanesi'ne EKG cihazı alan 3 hayırsevere plaket takdim edildi.
Sandıklı Devlet Hastanesi Başhekim odasında hayırsever vatandaşlar için plaket töreni düzenlendi.
Törene, Afyonkarahisar Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serhat Korkmaz, Sandıklı Devlet Hastanesi Başhekimi Hazım Bozca, Afyonkarahisar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Müdürü Başkanı Operatör Dr. Ahmet Murat Koyuncu da katıldı.
Korkmaz tarafından hayırsever Mehmet Altıntaş, Nazmi Aktürk ve Hüseyin Akıncı'ya plaket verildi.
Korkmaz, hayırseverlere teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy