Sandıklı'dan TBMM'ye 1500 çiçek gönderildi

Sandıklı Belediyesine ait jeotermal serada üretilen 1500 çiçek "Afyonkarahisar 2020 Sevgi Yılı" projesi kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderildi.

Sandıklı Belediyesine ait jeotermal serada üretilen 1500 çiçek "Afyonkarahisar 2020 Sevgi Yılı" projesi kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderildi.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kurum bünyelerinde SANJET AŞ olarak açmış oldukları jeotermal serada, binlerce çiçek ürettiklerini ve bu ürünleri kendi peyzaj çalışmalarında kullandıklarını belirtti.

Peyzaj çalışmaları dışında da farklı türlerde çiçekler yetiştirdiklerini aktaran Çöl, şunları kaydetti:

"2020 Afyonkarahisar Sevgi Yılı Projesi kapsamında sevginin bağdaştırıcı gücü olan çiçeklerimizi, TBMM'deki bakan ve milletvekillerine göndermek istedik. Sandıklı'mız jeotermal seralarda farkını göstermiş durumda ve bu noktada Türkiye'de en fazla jeotermal seranın olduğu ilçe konumuzdayız. Her ürünün Sandıklı'da yetiştirilebildiğinin kanıtı olan bu çiçeklerin yetiştirilmesinde ve hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy