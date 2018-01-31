Sandıklı'dan Mehmetçiklere Mercimekli Bükme

Afyonkarahisar'da, Sandıklı Belediyesi ile ilçedeki sivil toplum kuruluşları, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere gönderilmek üzere yöreye özgü mercimekli bükme kampanyası başlattı.

İlçedeki 56 köy ve bir beldeden vatandaşların destek verdiği kampanya için kadınların evlerinde yaptığı yöresel bükmeler, koliler halinde Kilis'e gönderilmek üzere belediyeye teslim ediyor.

Vatandaşların, mercimekli bükmelerin yanı sıra askerlik fotoğraflarını da koydukları koliler, Afrin'de görev yapan Mehmetçikler başta olmak üzere bölgede görev yapan personele dağıtılacak.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, bölge halkının, tarihin her döneminde maddi ve manevi olarak devletinin yanında bulunduğunu söyledi.

"Çorbada bizim de tuzumuz olsun" diye yola çıkıldığını belirten Çöl, "Sandıklı'ya özgü mercimekli bükme kampanyası başlattık. Bunları bölgedeki askerlerimize, polislerimize, kardeşlerimize göndermek istiyoruz. Karınca kararınca destek olan herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz." diye konuştu.