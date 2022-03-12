Sandıklı'dan kısa kısa

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sandıklı'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Türk Telekom Fen Lisesi'ndeki programa, İlçe Kaymakam Eflatun Can Tortop, Garnizon Komutanı Ramazan Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş, daire müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Programda, öğrenciler günün anlam ve önemiyle ilgili gösteri sergiledi, şiir ve kompozisyonlar okundu.

Etkinlik, ilçede düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Karkın köyünde anasınıfı açıldı

Sandıklı ilçesindeki ilkokulda anasınıfı hizmet vermeye başladı.

Okulu Müdürü Mustafa Pehlivan, yaptığı açıklamada, köyde bir ihtiyacın giderilmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Anasınıfının 3 ayda tamamlandığını aktaran Pehlivan, "Anasınıfımızın bütün ihtiyaçlarını karşılandı, açılışı yapıldı. Şu an için yaklaşık 11 öğrencimiz eğitim görmeye başladı. Anasınıfının açılması dolayısıyla son derece mutluyuz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.