Sandıklı'dan kısa kısa - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sandıklı'dan kısa kısa

AA, Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
 - Güncelleme:
Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı ile Kızılören ilçelerindeki yılkı atları için 350 kilogram saman balyası bırakıldı.

Sandıklı ile Kızılören ilçelerindeki yılkı atları için 350 kilogram saman balyası bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Sandıklı Şube Şefliği ekipleri, son günlerdeki kar yağışı dolayısıyla Akdağ ile Kızılören yaylalarında yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları yemleme çalışması başlattı.

Ekipler, bölgedeki boş arazilerdeki belirli noktalar 350 kilogram saman balyası bıraktı.

Sandıklı'da deprem haftası

Sandıklı'da 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla okullarda tatbikat yapıldı.

Kaymakam Eflatun Can Tortop, katıldığı Ali Çetinkaya Ortaokulu'ndaki tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca ilan edilen 2022 Afet Tatbikat Yılı ve 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla ilçe protokolü, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı deprem anı ve tahliye tatbikatının gerçekleştirildiğini ifade etti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Deprem Haftası, Akdağ, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title