Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı ile Kızılören ilçelerindeki yılkı atları için 350 kilogram saman balyası bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Sandıklı Şube Şefliği ekipleri, son günlerdeki kar yağışı dolayısıyla Akdağ ile Kızılören yaylalarında yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları yemleme çalışması başlattı.

Ekipler, bölgedeki boş arazilerdeki belirli noktalar 350 kilogram saman balyası bıraktı.

Sandıklı'da deprem haftası

Sandıklı'da 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla okullarda tatbikat yapıldı.

Kaymakam Eflatun Can Tortop, katıldığı Ali Çetinkaya Ortaokulu'ndaki tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca ilan edilen 2022 Afet Tatbikat Yılı ve 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla ilçe protokolü, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı deprem anı ve tahliye tatbikatının gerçekleştirildiğini ifade etti.