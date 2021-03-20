Sandıklı'dan kısa kısa
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Sandıklı'dan kısa kısa

20.03.2021 18:59 | Son Güncelleme: 20.03.2021 19:07
Sandıklı'dan kısa kısa

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Sındırgı Belediyesi çalışanları Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Sındırgı Belediyesi çalışanları Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti.

???????Ziyarette, SANJET AŞ tarafından hayata geçirilen çiçek serası ve kurutma serası ile ilgili Çöl'den bilgiler alan heyet, yapılan çalışmaları yerinde görerek konuyla ilgili detaylı incelemelerde bulundu.

Ziyarette yapılan çalışmaların ilçeye olumlu katkılarını gözlemlediklerini ve sosyal medyadan gördüklerini ifade eden belediye çalışanları Çöl'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, işlerinde kolaylıklar dilediklerini ifade etti.

Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası

Sandıklı ilçesi Hüdai Kaplıcaları kavşağında 3 aracın karıştığı kazada yaralanan olmadı.

Alınan bilgilere göre, Hasan Ç. idaresindeki 06 CBF 401 otomobil, İbrahim T. idaresindeki H 2699 KA yabancı plakalı otomobil ve Efkan A. idaresindeki 32 GF 997 plakalı minibüs Afyonkarahisar-Antalya karayolu Hüdai Kaplıcaları kavşağında çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken çarpmanın etkisiyle araçlar yolu kapattı. Kazada Afyonkarahisar-Antalya karayolunu kullanan araçlar, başka güzergaha yönlendirildi.

Kaza yapan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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