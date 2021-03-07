Sandıklı'dan kısa kısa
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Sandıklı'dan kısa kısa

07.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 07.03.2021 09:58
Sandıklı'dan kısa kısa

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sandıklı'da bir dizi inceleme ve ziyarette bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sandıklı'da bir dizi inceleme ve ziyarette bulundu.

Kaymakam Eflatun Can Tortop ile Belediye Başkanı Mustafa Çöl tarafından ilçeye gelişinde karşılanan Vali Çiçek, Yöresel Ürünler ve Kadın Kooperatiflerinde üretilecek ürünlerin satışının yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Daha sonra yeni Hükümet Konağı'nın yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Vali Çiçek, belediye binasına geçti.

Tortop ile Çöl'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Çiçek, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Sandıklı'da "Dinamik Denetim Süreci" toplantısı

Sandıklı ilçesinde yeni tip koronavirüs'le (Kovid-19) mücadele kapsamında başlatılan "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda toplantı yapıldı.

İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, makam odasında düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelgesi doğrultusunda Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde yoğun denetim faaliyetleri yapılacağını belirtti.

Toplantıda, bakanlığın talimatları doğrultusunda yürütülecek denetim faaliyetleri ve denetime yönelik temel usul ve esaslar görüşüldü. ???????

Denetim sürecine dair gerekli planlama ve koordinasyonun sağlanarak uygulamada herhangi bir aksamaya mahal verilmemesi için görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alptuğ Ayhan, İlçe Yazı İşleri Müdürü Şükrü Ülgüner, İlçe Sağlık Müdürü Murat Koçkar ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Öztop katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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