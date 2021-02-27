Sandıklı'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iş insanlarının desteğiyle Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesine Tekno Hayat Yazılım ve Tasarım Atölyesi kuruldu.

Okul Müdürü Recep Çetin ve Okul Müdür Yardımcıları Selver Öztürk, Muhittin Şekerkıran'ın girişimleri ile Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in destekleriyle iş insanlarının destek yaptığı atölye öğrencilerin hizmetine hazır hale getirildi.

Okul Müdürü Çetin, atölyesin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çetin, "Okulumuz öğrencilerinin yanı sıra atölyemizden ilçedeki bütün öğrenciler yararlanacak. Burada yazılım tabanlı kurslar, robotik kodlama, ardinyo, yazılımlama, temel bilgisayar kullanımı gibi faaliyetler verilecek." dedi.

Yeni SGK binası için yer incelemesi yapıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, Sosyal Güvenlik İnşaat ve Emlak Daire Başkanı Ersel Kurt, Afyonkarahisar Sosyal Güvenlik İl Başkanı Samet Fidan'dan oluşan heyet SGK binası alanında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve Kaymakam Eflatun Can Tortop tarafından karşılanan heyet ilk olarak Sandıklı Belediyesi Başkanı Mustafa Çöl ile fikir alış verişinde bulunarak ilçe hakkında bilgiler aldılar.

Çöl, Bir ay içerisinde ihale süreci başlayıp, bir yıl içerisinde yeni binasında hizmet verecek olan SGK kurumu için yaklaşık 6 milyon lira harcanacak. Ben bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan SGK Kurum Müdürü İsmail Yılmaz ve Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy