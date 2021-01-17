Sandıklı'dan kısa kısa
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Sandıklı'dan kısa kısa

17.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:44
Sandıklı'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde protokol üyeleri tarafından Akdağ Tabiat Parkında yaşayan yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde protokol üyeleri tarafından Akdağ Tabiat Parkında yaşayan yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop önderliğinde Akdağ Tabiat Parkına çıkan Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alptuğ Ayhan ve daire amirleri yoğun kar yağışından yaban hayvanlarının etkilenmemesi için doğaya yem bıraktı.

Tortop, zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarının unutulmaması gerektiğini belirtti.

Kar yağışının son birkaç gündür ilçede etkili olduğunu kaydeden Tortop, "Kar yüksek kesimlerde özellikle yaban hayvanlarının yaşadığı alanlarda daha fazla etkili oluyor. Akdağ Tabiat Parkında da birçok yaban hayvanı hayatını sürdürüyor. Yaban hayvanlarının bu zorlu kış şartlarından yem bulmak için etkilenmemesi adına doğada yemleme çalışmaları yürüttük." diye konuştu.

Sandıklı'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor

Sandıklı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor.

İlçede kısıtlama tedbirleri kapsamında denetimlerini artıran Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokakta bulunan ve araçları ile seyahat eden vatandaşların izinlerini denetledi.

Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İlçede vatandaşların sağduyulu ve anlayışlı bir yaklaşım ile tedbirlere uyduklarını ifade eden Tortop, "Vatandaşlara göstermiş olduğu duyarlılıktan teşekkür ediyoruz. İlçede işi haricinde vatandaşlar dışarı çıkmayarak kurallara uyuyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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