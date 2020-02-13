Sandıklı'dan kısa kısa

13.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:19

Afyonkarahisar gelinde 2020 yılında "Sevgi Yılı" ilan edilmesi projesi kapsamında projenin tanıtımı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar merkez ve ilçelerinde hayata geçirilecek olan 2020 Afyonkarahisar "Sevgi Yılı" projesi kapsamında Sandıklı Halk Eğitim Merkezi'nde Kaymakam Eflatun Can Tortop başkanlığında gerçekleşen toplantıya Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, STK Başkanları, ilçe merkez mahalle muhtarları ve kurum amirleri katıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Tortop, kültürlerin buluştuğu, insanların kavuştuğu gastronomi şehri Afyonkarahisar'a ve ilçelere projenin hayırlı olmasını diledi.

Tortop, "Bundan sonra da daha geniş kitlelere ulaşmak için yıl boyunca toplantı ve buluşmalarımızı devam ettireceğiz." dedi.

Belediye personeline Kuran-ı Kerim dersi

Sandıklı Belediyesi ve Hayrat Vakfı ile ortaklaşa düzenlenen proje kapsamında, belediye personeline Kuran-ı Kerim dersi veriliyor.

Sandıklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen kurslar, kapsamında belediye personeli Kur'an öğreniyor.

Sandıklı Yunus Emre Anadolu Lisesinde verilen kursları ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa Çöl, kurslara katılanlara kolay gelsin dileklerini iletti.

Çöl, "Belediye olarak vatandaşlarımızın istek, dilek ve taleplerini yapmanın yanı sıra personellerimizin de isteklerini çözmek, hemşehrilerimize hizmet için daha verimli olabilmek adına onların eksikliklerini gidermek en büyük arzumuzdur. Bu sebeplerden dolayı gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu duymaktayız." dedi.

Kaynak: AA